Europa League: il Cluj si impone 2-0 sul campo dell'Argeș Pitești. Il CSKA Sofia batte 2-1 il Montana. 0-0 tra Young Boys e San Gallo

Le avversarie della Roma nel girone di Europe League, che vede al momento i giallorossi primi con 7 punti seguiti da Young Boys e Cluj a quota 4 e CSKA Sofia a 1 punto, sono scese in campo nella giornata di oggi per disputare le gare dei rispettivi campionati nazionali. Lo Young Boys non è andato oltre lo 0-0 contro il San Gallo, mantenendo comunque la vetta della classifica a pari punto con il Lugano. Il CSKA Sofia si è imposto per 2-1 sul campo del Montano grazie alle reti di Senhadji e Sowe, portandosi alla terza posizione in classifica alle spalle della Lokomotiv Plovdiv e del Ludogorets leader del campionato. Infine, il Cluj si è imposto in trasferta sul campo dell'Argeș Pitești per 2-0 grazie alla doppietta di Rondòn. La squadra di Petrescu è terza in classifica, a tre lunghezza dal Craiova e dal FCSB.