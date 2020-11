Europa League: il Cluj si arrende in casa per 2-1 contro il Gaz Metan

Il Cluj, prossimo avversario della Roma in Europa League nella gara in programma giovedì alle 18:55, esce sconfitto nell'ultimo turno di campionato per 2-1 contro il Gaz Metan. La squadra allenata da Dan Petrescu arrivava da cinque risultati utili consecutivi, con tre vittorie e due pareggi. Il Cluj attualmente si trova alla terza posizione in classifica con 18 punti, gli stessi di del FCSB e a sole sei lunghezze dal Craiova a quota 24.