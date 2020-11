Europa League, Cluj-Roma: mercoledì 25 rifinitura e partenza. Alle 18 la conferenza di Fonseca al Radulescu

Reso noto il programma della vigilia del prossimo match di Europa League della Roma, in programma giovedì 26 novembre in casa del Cluj. Paulo Fonseca condurrà l'allenamento di rifinitura della vigilia alle 11.20 a Trigoria, per poi partire con la squadra verso la Romania. Fissata per le 18 la conferenza stampa del tecnico portoghese, che nella pancia dello stadio Radulescu sarà affiancato da uno dei suoi calciatori.