Europa League: Cluj ko in campionato, 0-1 con l'UTA Arad. Lo Young Boys passa sul Basilea, rinviato il derby di Sofia tra CSKA e Levski

Il momento no del Cluj continua. I prossimi avversari della Roma in Europa League incappano nella seconda sconfitta stagionale in campionato. La formazione di Petrescu perde per 1-0 in casa con l'UTA Arad e scivola a -4 dalla vetta.

Ieri turno favorevole invece per lo Young Boys, avversario dei giallorossi nel gruppo A: successo per 2-1 con il Basilea (a segno Nsame ed Elia), gli svizzeri si confermano al primo posto della Super League elvetica a +2 sul San Gallo. Fine settimana di riposo invece per il CSKA Sofia: la federcalcio bulgara infatti ha rinviato il derby con il Levski, colpito da molti casi di Covid-19 e per questo impossibilitato a disputare il match.