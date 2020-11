Conferenza stampa, FONSECA: "Preoccupato, ma niente scuse. Gioca Calafiori. Ottimista per il recupero di Ibanez, Smalling e Mancini per Napoli" - DIAWARA: "Futuro? Penso solo alla Roma" (FOTO e VIDEO)

Torna l'Europa League con la Roma che domani in trasferta affronterà il Cluj nella quarta giornata della fase a gironi della competizione. Come di consueto, alla vigilia del match, il tecnico giallorosso Paulo Fonseca è intervenuto in conferenza stampa. Al suo fianco il centrocampista Amadou Diawara.

L'intervento di Fonseca:

"Primi di iniziare vorrei prima parlare di Maradona. Ho saputo la triste notizia, mi dispiace tanto. L’idolo di tutti noi nel calcio è morto. Mi dispiace tanto e penso sia un giorno triste per tutti gli amanti di calcio".

Vista l'emergenza in difesa che dovrà affrontare col Cluj, chi tra Mancini, Ibanez e Smalling pensa possa avere una chance di recuperare la gara di campionato contro il Napoli?

"Vediamo come saranno questi giorni, io sono ottimista per il recupero di questi tre giocatori. Vedremo dopo questa partita se possiamo contare su di loro".

Viste le assenze, pensa di riproporre la difesa a quattro o può adattare un esterno al centro per giocare a tre?

"Vediamo domani. Abbiamo la possibilità di giocare con due sistemi. Ma io non voglio cambiare molto. In questo momento abbiamo un solo centrale, Juan Jesus, abbiamo Cristante che può giocare in questa posizione. Vediamo domani come sarà".

Secondo lei la Roma è tra le squadre che giocano meglio in Italia?

"Non devo essere io a fare questa valutazione. Penso che stiamo giocando molto bene e stiamo vincendo, che è la cosa più importante, ma non devo essere io a fare questa valutazione".

Spinazzola è forse con Theo Hernandez il terzino sinistro più forte della Serie A, pur essendo destro di piede. Come alternativa c'è Calafiori. Come pensa di gestire le energie nel ruolo dovendo giocare 9 partite in 27 giorni?

"Domani gioca Calafiori, sto solo pensando alla partita di domani. È vero che Spinazzola sta giocando e lo sta facendo bene, ma in questo momento è importante gestire chi ha giocato di più. Domani gioca Calafiori, un giovane su cui abbiamo totale fiducia".

La Roma è favorita domani sera?

"Chi è favorito si vede in campo. Per me non è questione importante. Domani sono sicuro che sarà una partita difficile. Il Cluj in casa è molto forte, loro vogliono dimostrare di essere più forti di quanto dimostrato a Roma. Sono sicuro sarà una partita diversa e difficile per noi".

È preoccupato per i problemi in difesa?

"Sì, è normale essere preoccupato quando non abbiamo cinque centrali ma non può essere una scusa. Abbiamo una squadra pronta per affrontare una squadra forte, per lottare e vincere questa partita. Le assenze di questi giocatori non sono scuse".

L'intervento di Diawara:

Sei stato fuori tre settimane per il Covid, come stai fisicamente e quanto ha influito su di te?

"Fisicamente sto bene, sicuramente non è stata una cosa buona per me stare fermo tre settimane. Ma sto bene, mi sono allenato bene e sono concentrato per la partita di domani".

Sul tuo futuro si continua a parlare di una possibile partenza, c'è qualcosa di vero? Anche il tuo agente lo ha detto a fine mercato.

"Sto benissimo a Roma, la gente fa il suo lavoro e io penso sempre al calcio e a dare il meglio a Roma perché è importante fare bene qui. Penso solo alla Roma".

Come vedi la partita di domani sera?

"Sicuramente domani sarà diversa dall'andata, è molto difficile battere questa squadra qui. Abbiamo preparato bene la partita e speriamo di vincerla".