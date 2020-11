Questa volta hanno deciso di stare vicini alla Roma con il cuore, ma di seguirla in televisione. I nuovi proprietari del club giallorosso i Friedkin infatti non sono partiti per la Romania per in occasione della gara di Europa League contro il Cluj. Un'assenza che si fa notare visto che Dan e Ryan nei loro primi mesi in Italia hanno abituato squadra e tifosi alla loro presenza allo stadio. Fino ad ora i Friedkin avevano saltato solo la gara di Marassi contro il Genoa.

LR24