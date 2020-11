CLUJ-ROMA: le probabili formazioni dei quotidiani

LAROMA24.IT - L'emergenza, come noto, è seria: 5 centrali su 6 rimasti a Trigoria. Nonostante questo la Roma, volata a ranghi ridotti a Cluj-Napoca, cerca 3 punti preziosi per chiudere in netto anticipo il discorso qualificazione alla fase finale di Europa League. Ci sarà Cristante, nuovamente adattato, a fare coppia con Juan Jesus al centro della retroguardia. Il dubbio principale riguarda il modulo: probabile il ritorno alla difesa a 4, con Bruno Peres e il debuttante Calafiori sulle corsie esterne. In avanti spazio ancora per Borja Mayoral: a suo supporto ci saranno sicuramente Carles Perez e Pellegrini, possibili "straordinari" per Pedro, che dovrebbe essere risparmiato dal prevedibile turnover in vista del match con il Napoli.

LE PROBABILI FORMAZIONI DEI PRINCIPALI QUOTIDIANI

CORRIERE DELLO SPORT: Pau Lopez; Bruno Peres, Juan Jesus, Cristante, Calafiori; Villar, Diawara; Carles Perez, Pellegrini, Pedro; Borja Mayoral

GAZZETTA DELLO SPORT: Pau Lopez; Karsdorp, Cristante, Juan Jesus; Bruno Peres, Villar, Diawara, Calafiori; Pellegrini, Carles Perez; Borja Mayoral.

IL MESSAGGERO: Pau Lopez; Karsdorp, Cristante, Juan Jesus; Bruno Peres, Pellegrini, Diawara, Veretout, Calafiori; Carles Perez, Borja Mayoral.

IL TEMPO: Pau Lopez; Bruno Peres, Cristante, Juan Jesus, Calafiori; Villar, Diawara; Carles Perez, Pellegrini, Pedro; Borja Mayoral

LEGGO: Pau Lopez; Bruno Peres, Juan Jesus, Cristante, Calafiori; Diawara, Villar; Carles Perez, Pellegrini, Pedro; Borja Mayoral

IL ROMANISTA: Pau Lopez; Bruno Peres, Juan Jesus, Cristante, Calafiori; Villar, Diawara; Carles Perez, Pellegrini, Pedro; Borja Mayoral