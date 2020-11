CLUJ-ROMA: i convocati di Fonseca. Out Smalling, Ibanez e Mancini. 4 Primavera aggregati

Arrivano i convocati di Fonseca per la sfida di domani al Cluj. Confermate le assenze di ben 5 centrali difensivi: oltre a Fazio e Kumbulla, out anche Smalling, Ibanez e Mancini. Rientra tra i disponibili, invece, Dzeko. Diversi i calciatori della Primavera aggregati: da Berti a Milanese, fino a Tripi e Ciervo.

Questa la lista diramata da Fonseca:

Pau Lopez

Berti

Mirante

Karsdorp

Jesus

Peres

Spinazzola

Calafiori

Cristante

Pellegrini

Villar

Veretout

Diawara

Milanese

Tripi

Mkhitaryan

Dzeko

Pedro

Mayoral

Perez

Ciervo





