Cluj-Roma: Diawara in conferenza stampa insieme a Fonseca

Sarà Amadou Diawara il giocatore della Roma che affiancherà Paulo Fonseca nella consueta conferenza stampa alla vigilia del match di Europa League in casa del Cluj. Dopo la rifinitura in programma questa mattina a Trigoria, la squadra si imbarcherà per la Romania da Fiumicino. La conferenza di Fonseca e Diawara è in programma alle 19.