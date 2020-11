Cluj-Roma: Calafiori verso una maglia da titolare. Panchina per Dzeko

Come scrive in un tweet Angelo Mangiante, domani sarà il turno di Riccardo Calafiori. L'esterno sinistro classe 2002, che già nel finale della scorsa stagione aveva trovato spazio nella gara contro la Juventus, tornerà a giocare dall'inizio nella gara di domani contro il Cluj. Davanti conferma per Borja Mayoral, reduce dal gol contro il Parma domenica scorsa, dunque Dzeko, al rientro dalla positività al Covid-19, si accomoderà inizialmente in panchina.