Cluj: Petrescu torna a guidare gli allenamenti, nessuna decisione sul suo futuro

Settimane turbolente in casa Cluj che, dopo aver perso 5-0 all'Olimpico contro la Roma in Europa League, ha vinto in trasferta contro l'Arges Pitesti prima della pausa. Il tecnico Petrescu, dopo le polemiche e i malumori, ha approfittato della sosta per prendersi dei giorni di riposo e giovedì, scrivono in Romania, è tornato a dirigere gli allenamenti della squadra.

Il classe 1967, in conflitto col presidente Copilu ("Non mi ha detto di voler andare via ed ha un contratto fino al 2022", le sue parole sulla situazione dell'allenatore), è tentato dalle offerte provenienti da Arabia Saudita e Turchia, ma al momento non ha preso alcuna decisione sul suo futuro.

Dopo la sosta, la Roma affronterà, nella quarta giornata della fase a gironi, in trasferta il Cluj il 26 novembre alle 21.

(gsp.ro)

VAI ALLA NEWS ORIGINALE