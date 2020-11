Cluj, Petrescu: "Problemi di formazione, 15 gladiatori contro la Roma. Loro hanno grandi giocatori e un budget importante..."

A due giorni dal match di Europa League del suo Cluj contro la Roma, Dan Petrescu ha rilasciato un'intervista per la versione online del settimanale rumeno. Questo uno stralcio delle dichiarazioni dell'allenatore:

"Ci prenderemo una pausa solo dopo la partita contro l'Agres (successiva al match contro la Roma, ndr), perché al momento, ci sono così tanti problemi in squadra che non sarebbe giusto prendersi una pausa prima. Ci sono molti infortunati, molti contagiati da Covid-19. Penso che avremo 14 o 15 giocatori pronti per giocare la partita con la Roma. Ci sono alcuni giocatori in più, ma non sono inseriti nella lista UEFA [...]. Contro i giallorossi sarà una partita molto, molto difficile, che giocheremo con 15 gladiatori, diciamo".

[...]

"La mia squadra merita più rispetto da parte di tutti - aggiunge Petrescu - dopo tutto quello che ha fatto. Lo dico da molto tempo, non siamo abbastanza rispettati. Adesso giochiamo con una squadra, la Roma, che ha 21 giocatori internazionali e che ha un budget enorme. Conosciamo il nostro budget, sappiamo quali giocatori abbiamo e penso che quello che fanno nelle coppe europee sia incredibile. Se riuscissimo a qualificarci anche in questo gruppo, sarebbe incredibile considerando il numero di giocatori che abbiamo e la loro età".

(transilvaniareporter.ro)

VAI ALL'INTERVISTA ORIGINALE