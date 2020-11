Cluj, Djokovic: "Stasera ci chiuderemo vista la qualità della Roma. Petrescu? Qui è una leggenda vivente"

TMW.COM - Tornerà a giocare in Italia Damjan Djokovic che dalle nostre parti ha vestito la maglia di diverse squadre, tra cui Bologna e Livorno, dal 2017 milita nel Cluj e al sito di calciomercato racconta le sue sensazioni nel giorno della sfida con la Roma: "La nostra è una squadra con un'età media alta, che ha esperienza nelle coppe europee. Di solito sappiamo difenderci bene e sfruttiamo bene le poche occasioni che abbiamo durante le partite".

Dan Petrescu, allenatore dei rumeni, potrebbe lasciare dopo la gara di stasera come annunciato, e poi in parte ritrattato, dallo stesso tecnico: "La squadra ha vinto tre campionati in tre anni. In Romania è una 'living legend'. E' un allenatore molto attento ai dettagli, sa motivarci molto bene. Grazie alla sua mentalità abbiamo capito come si vince e i risultati si vedono".

Il piano gara del Cluj sembra molto chiaro a sentire Djokovic: "Ci chiuderemo un po' di più viste le qualità della Roma negli ultimi 30 metri. Sappiamo che affronteremo una squadra forte che punta in alto. Per noi sarà una sfida, ovviamente siamo gli underdog pero non si sa mai, visto che in Europa spesso Fonseca fa turn over. Certo, anche le riserve sono di alto livello...".

L'Italia per Djokovic è un ricordo positivo: "La ricorderò sempre con grande piacere, li ho avuto la chance di fare i primi passi nel calcio che conta. Ormai a 30 anni ho fatto tante esperienze in Europa, ho imparato da tanti allenatori e col passare degli anni si migliora sempre".

VAI ALL'ARTICOLO ORIGINALE