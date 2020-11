Champions League: Juventus e Lazio agli ottavi. Successi anche per Barça, United e PSG

Sono andate in scena le prime partite della quarta giornata della fase a gironi di Champions League. Successi per entrambe le italiane impegnate stasera: Juventus e Lazio infatti si sono imposte contro Ferencvaros e Zenit e si qualificano agli ottavi. Successi anche per Barcellona, Manchester United e Paris Saint-Germain. Questi tutti i risultati:

Borussia Dortmund-Club Brugge 3-0 (19', 60' Håland, 46' Sancho)

Dynamo Kiev-Barcellona 0-4 (52' Dest, 57', 70' rig. Braithwhite, 90'+2' Griezmann)

Juventus-Ferencvaros 2-1 (19' Uzuni, 35' Ronaldo, 90'+2' Morata)

Lazio-Zenit San Pietroburgo 3-1 (3', 55' rig. Immobile, 22' Parolo, 25' Dzyuba)

Manchester United-Istanbul Başakşehir 4-1 (7', 19' Bruno Fernandes, 36' rig. Rashford, 76' Turuc, 90'+3' James)

Paris Saint Germain-Lipsia 1-0 (11' rig. Neymar)