Champions League: il Liverpool sgretola l'Atalanta, perde anche l'Inter. 3 punti per Bayern, City, Porto e Ajax

Triplice fischio sui match di Champions League fissati per le 21 di stasera, validi per la terza giornata della fase a gironi. Sonora sconfitta dell'Atalanta che ne prende 5 in casa dal Liverpool - tripletta di Jota e reti di Salah e Manè -. Illusione per l'Inter che in avvio di secondo tempo recupera i due gol di svantaggio accumulati nel corso della prima frazione di gioco: è Rodrygo a fissare il punteggio finale sul 3-2 per il Real Madrid.

Rispettano il pronostico, non senza difficoltà iniziali, il Manchester City ed il Bayern Monaco, che piegano rispettivamente Salisburgo e Olympiacos. Vittoria anche per l'Ajax, che si impone per 1-2 sul campo del Midtjylland.

I RISULTATI DEI MATCH DELLE 21

Salisburgo-Bayern Monaco 2-6

Real Madrid-Inter 3-2

Manchester City-Olympiacos 3-0

Porto-Olympique Marsiglia 3-0

Atalanta-Liverpool 0-5

Midtjylland-Ajax 1-2