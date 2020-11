Champions League: Chelsea e Siviglia vincono in trasferta e si qualificano agli ottavi

Si concludono i due anticipi fissati per le 18.55 del martedì di Champions League. Il Chelsea vince 1-2 in casa del Rennes grazie alle reti di Hudson-Odoi e Giroud, che riporta i blues in vantaggio nei minuti di recupero dopo il momentaneo pareggio di Guirassy. Decisa in pieno recupero anche Krasnodar-Siviglia: Rakitic apre le danze al 4' ma Wanderson riporta il match in parità. Decide El Haddadi 5 minuti dopo il 90'.

Chelsea e Siviglia, dunque si qualificano matematicamente alla fase ad eliminazione diretta della Champions.