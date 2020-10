Young Boys-Roma: 5 cambi sicuri rispetto al match con il Benevento. 4 spagnoli in campo, ballottaggio Pedro-Mkhitaryan

Dopo l'anticipazione data da Paulo Fonseca in conferenza stampa in merito al turnover da attuare nella sfida di domani contro lo Young Boys, arrivano nuove indiscrezioni sul possibile 11 titolare per la trasferta svizzera. Secondo quanto emerso sulle frequenze dell'emittente radiofonica si va verso l'impiego sicuro di Pau Lopez, Villar, Carles Perez e Borja Mayoral.

4 su 5, dunque, gli spagnoli in campo, con ballottaggio Mkhitartyan-Pedro per quanto riguarda il reparto offensivo.

Scontato poi l'impiego di Marash Kumbulla, che in assenza di Chris Smalling - infortunio - e Gianluca Mancini - squalifica - occuperà una delle caselle disponibili al centro della difesa.

(Tele Radio Stereo)