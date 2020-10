Roma-CSKA Sofia: 10° risultato utile nelle gare casalinghe di Europa League. 21 tiri senza mai trovare il gol

La Roma non va oltre lo 0-0 nella seconda gara del girone di Europa League sul campo dell'Olimpico contro il CSKA Sofia. Come riportato dal portale statistico Opta, i giallorossi dopo tre vittorie consecutive in tutte le competizioni hanno raggiunto questa sera il secondo pareggio consecutivo, contando anche il 2-2 di Milano in Serie A. Gli uomini di Fonseca fino a questo momento sono stati in grado di realizzare una media di 2.6 gol per partita contando le ultime cinque gare disputate, ma questa sera non sono riusciti a sbloccarsi. Nelle sei precedenti gare casalinghe i giallorossi erano riusciti a trovare sempre almeno due reti per partita. In Europa League è la terza volta che la Roma si trova dopo due giornate a quota 4 punti nel girone.

I giallorossi possono vantare però un record nella seconda competizione UEFA, essendo rimasti imbattuti in tutte le 10 gare casalinghe giocate fino a oggi nella fase a gironi, con 6 vittorie e 4 pareggi. Statistica positiva anche contro il CSKA Sofia, dove la Roma è riuscita a vincere in 4 precedenti e pareggiare in un solo caso mantenendo però sempre la rete inviolata. Rimane il fatto di aver mantenuto la porta inviolata, cosa che si è ripetuta in 10 delle ultime 15 partite disputate in Europa. Dato preoccupante è quello dei tiri in porta, 21 questa sera, cosa che non accadeva da marzo 2017 contro il Lione. Statistica negativa per Mkhitaryan, che non riesce ancora a sbloccarsi in questa stagione, che dalla fine del lockdown ha colpito questa sera il suo terzo legno.