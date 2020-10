Roma-CSKA Sofia: Karsdorp partito dalla panchina per via di un raffreddore

Subentrato nell'intervallo a Spinazzola, Rick Karsdorp è stato inizialmente risparmiato dal tecnico Fonseca perchè non al meglio. “In questo momento non abbiamo molti terzini perché Santon è infortunato e Calafiori ha il Covid. Anche Karsdorp ha giocato con la febbre. E’ importante gestire i terzini che abbiamo”, ha spiegato il tecnico nella conferenza stampa post partita.

Nel corso della conferenza è arrivata poi la precisazione sulle parole di Fonseca: per il terzino olandese solo un semplice raffreddore. Da protocollo UEFA, infatti, un giocatore in presenza di sintomi febbrili non può prendere parte alle partite di Coppa.