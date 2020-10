Roma-CSKA Sofia: i giallorossi scenderanno in campo con la terza maglia nera (VIDEO)

La Roma questa sera scenderà in campo nella seconda gara del girone di Europa League contro il CSKA Sofia. Gli uomini di Fonseca esordiranno per la prima volta con la terza maglia della stagione 2020/2021 di colore nero. Ad annunciarlo è stata propria la società giallorossa attraverso il proprio profilo Twitter, con un video in cui ripercorre le dieci grandi reti realizzate dalla squadra con questo colore di maglia.

⬛️???⬛️ ▪️ Questa sera giocheremo in maglia nera ▪️ ⬛️ Ecco 10 grandi gol del passato segnati in nero...#ASRoma pic.twitter.com/CxhdWuEHrH — AS Roma (@OfficialASRoma) October 29, 2020