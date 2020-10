Roma-CSKA Sofia, domani Santon in conferenza stampa con Fonseca

Archiviato il pari con il Milan, per la Roma è tempo di pensare all'Europa League e domani sarà già giornata di vigilia e sono attese le parole dei protagonisti. Sarà Davide Santon il calciatore desiginato per la conferenza stampa prepartita. Il terzino della Roma domani sarà al fianco del tecnico Paulo Fonseca per rispondere alle domande dei cronisti.