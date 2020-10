Roma-CSKA Sofia: domani rifinitura alle 11.20, conferenza stampa di Fonseca alle 14

Dopo il campionato, spazio all'Europa League con la Roma che ospiterà giovedì alle 21.00 all'Olimpico il CSKA Sofia nella seconda giornata della fase a gironi della competizione. I giallorossi domani, alla vigilia del match, scenderanno in campo al "Fulvio Bernardini" di Trigoria alle 11.20 per l'allenamento di rifinitura, mentre alle 14 Paulo Fonseca parlerà in conferenza stampa accompagnato da un giocatore.