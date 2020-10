Mancini: respinto il ricorso della Roma. Confermati i 3 turni di squalifica in Europa League

Niente da fare per il ricorso sulla squalifica rimediata da Gianluca Mancini in Europa League. Come fa sapere Filippo Biafora de Il Tempo sul proprio profilo Twitter, la Uefa ha confermato i tre turni di stop per il difensore giallorosso, comminati a causa del cartellino rosso rimediato nella sfida contro il Siviglia dello scorso agosto.

