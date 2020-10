FOTO - Young Boys-Roma 1-2

La Roma vince in rimonta all'esordio in Europa League: i giallorossi superano 2-1 lo Young Boys allo Stade de Suisse. Gli svizzeri passano in vantaggio al 14' di Nsame dal dischetto. Nella ripresa, dopo l'ingresso di Spinazzola, Veretout, Dzeko, Mkhitaryan e Pellegrini, la Roma pareggia i conti con Bruno Peres e raddoppia grazie alla prima rete in giallorosso di Kumbulla. Gli scatti del match: