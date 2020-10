Europa League, per lo Young Boys pareggio prima della Roma: 0-0 contro il Servette

Dopo il Benevento - match in programma domani sera all'Olimpico - la Roma è attesa dall'esordio in Europa League contro lo Young Boys giovedì alle 18.55 in trasferta. Oggi la squadra svizzera ha affrontato il Servette FC nella quarta giornata di campionato: solo 0-0 per la formazione allenata da Gerardo Seoane, che sale così al secondo posto a 8 punti in classifica.