Europa League, pari in trasferta per il CSKA Sofia: 1-1 con l'Arda Kardzhali

Prossima avversaria della Roma in Europa League, attesa giovedì alle 21 all'Olimpico per la seconda giornata della fase a gironi, oggi in campionato il CSKA Sofia ha affrontato in trasferta l'Arda Kardzhali raccogliendo un pari: è finita infatti 1-1, la squadra di Stamen Belchev sale così a 15 punti, al quinto posto in classifica.