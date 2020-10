Europa League: il Milan si qualifica ai gironi. Battuto il Rio Ave dopo una serie infinita di calci di rigore

Il Milan si qualifica alla fase a gironi di Europa League. I rossoneri passano il turno dopo una gara rocambolesca, che vedeva la squadra di Pioli sotto per 2-1 ai supplementari. Il Milan è tornato in corsa grazie ad un rigore al 120'. La gara - finita ai calci di rigore - è terminata 11-10 in favore dei rossoneri che si qualificano grazie all'errore di Santos. I sorteggi dei gironi andranno in scena domani alle 13 con la Roma che sarà inserita in prima fascia. Questi tutti i risultati della serata:

Rio Ave-Milan 2-2 (8-9 dtr)

Cluj-KuPS 3-1

Dinamo Zagabria-Flora Tallinn 3-1

Rosenborg-PSV 0-2

Ararat-Stella Rossa 1-2

Malmo-Granada 1-3

Charleroi-Lech Poznan 1-2

Slovan Liberec-Apoel Nicosia 1-0

Hapoel Be’er Sheva-Viktoria Plzen 1-0

Sarajevo-Celtic 0-1

Copenhagen-Rijeka 0-1

Legia Varsavia-Qarabag 0-3

Dinamo Brest-Ludogorets 0-2

Standard Liegi-Fehervar 3-1

Basilea-Cska Sofia 1-3

Young Boys-Tirana 3-0

Dundalk-Klaksvik 3-1

Rangers-Galatasaray 2-1

Aek Atene-Wolfsburg 2-1

Tottenham-Maccabi Haifa 7-2

Sporting Lisbona-Lask 1-4

In grassetto le squadre qualificate.