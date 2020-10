Europa League, il Cska Sofia pareggia 2-2 in rimonta in casa dell'Etar

Il Cska Sofia ha pareggiato 2-2 sul campo dell'Etar nella gara valida per l'ottava giornata del massimo campionato bulgaro. Gli avversari in Europa League della Roma hanno rimontato nella ripresa lo svantaggio di due gol del primo tempo con le reti di Rodrigues e Ahmedov. Il Cska e' ora quarto con 13 punti, in attesa della gara da recuperare per l'Arda, quinto con un punto in meno.