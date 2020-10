Europa League: Celtic-Milan 1-3. Bene le inglesi, 3 punti anche per Lille e Villareal

Dopo gli anticipi delle 18.55, terminano anche le gare fissate per le ore 21.00 di questo primo giovedì di Europa League nella stagione 2020/2021. Bottino pieno per il Milan di Pioli, che batte il Celtic in trasferta per 1-3 - reti di Krunic, Brahim Diaz e Hauge per i rossoneri, Elyounoussi firma per gli scozzesi -. Iniziano con il piede giusto le inglesi, così come il Villareal, che ne fa 5 al Sivasspor.

TUTTI I RISULTATI

GRUPPO G

Braga-AEK 3-0

Leicester-Zorya 3-0

GRUPPO H

Sparta Praga-Lille 1-4

Celtic-Milan 1-3

GRUPPO I

M. Tel Aviv-Qarabag 1-0

Villareal-Sivasspor 5-3

GRUPPO J

Tottenham-LASK 3-0

Ludogorets-Anversa 1-2

GRUPPO K

Wolfsberg-CSKA Mosca 1-1

Dinamo Zagabria-Feyenoord 0-0

GRUPPO L

Liberec-Gent 1-0

Hoffenheim-Stella Rossa 2-0