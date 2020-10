Europa League, cambia la terna arbitrale di Feyenoord-Wolfsberger: positivi al Coronavirus Balakin e i suoi assistenti

Cambio di programma per quanto riguarda il match di Europa League che si disputerà stasera tra Feyenoord e Wolfsberger, in programma alle 18.55: tre componenti della squadra arbitrale designata per la partita, infatti, sono risultati positivi al tampone per Coronavirus. Si tratta di Mykola Balakin - che avrebbe dovuto dirigere la gara - e dei suoi assistenti Skrypka e Shlonchak. Negativo invece il quarto uomo Kopiievskyi, che affiancherà dunque i serbi Jovanovic, Stojkovic e Mihajlovic, scelti per la sostituzione.