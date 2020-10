CSKA Sofia: esonerato il tecnico Belchev

Cambio della guardia in casa CSKA Sofia, prossimo avversario della Roma in Europa League. Stamen Belchev, infatti, non è più l'allenatore della squadra bulgara. Fatale si è rivelato il pareggio in campionato per 1-1 contro l'Arda Kardzhali, il sesto in questo campionato, maturato dopo la sconfitta nella prima giornata di UEL in casa con i romeni del Cluj (0-2).