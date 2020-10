CSKA Sofia, Beltrame: "Roma forte, non c'era bisogno di vedere il match di ieri per saperlo"

SKY SPORT - Ai microfoni dell'emittente sportiva, a due giorni dal match di Europa League contro la Roma, ha parlato Stefano Beltrame, ex Juventus ed ora nel CSKA Sofia: "Non c'era bisogno di vedere la partita di ieri per vedere quanto è forte la Roma. Sarà una partita difficile, andremo lì per fare la nostra gara e poi vedremo".

Beltrame ha parlato anche dell'esonero del tecnico Belchev: "Non si sa ancora chi sarà in panchina, ci stiamo allenando con l’assistente dell’allenatore di prima. Vedremo se verrà lui. Sicuramente non è facile, eravamo abituati a preparare in un modo, sono cose che capitano nel calcio, sta a noi continuare a preparare la gara al meglio e lo faremo".

"Sono amico di Spinazzola, abbiamo giocato nella Primavera alla Juventus. Giovedì gli chiederò la maglia", ha aggiunto.