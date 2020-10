CSKA Sofia, Belchev: "La Roma è la squadra favorita per il primo posto nel girone"

Stamen Belchev, tecnico del CSKA Sofia squadra che disputerà il girone di Europa League insieme alla Roma, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito alla partita che la propria squadra disputerà domani sera contro il Cluj. L'allenatore ha parlato anche della squadra giallorossa, affermando che sono proprio gli uomini di Fonseca a esser favoriti per la vittoria del girone. Queste le sue parole: "Spero che la squadra abbia lo stesso rendimento dei preliminari e non quello visto nell’ultima partita di campionato. Il Cluj è una squadra solida e sanno giocare bene in velocità, se lasciamo loro troppo spazio, saremo nei guai. Il nostro gruppo è molto difficile, con la Roma che è favorita per il primo posto. Penso però che noi ci potremo giocare le nostre possibilità. Cercheremo di fare bella figura e se ci sarà la possibilità, proveremo a superare il girone".