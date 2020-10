Champions League: poker del Chelsea al Krasnodar. La doppietta di Kean batte l'Istanbul Başakşehir

Nel secondo turno di Champions League, nella fase a gironi, PSG e Chelsea portano a casa le loro prime vittorie.

Un primo tempo finito 0-1 per il Chelsea è diventato un 0-4 a fine match grazie alle reti di Carlon Hudson-Odoi, Timo Werner, Hakim Ziyech, Christian Pulisic in casa del Krasnodar.

Il PSG grazie alla doppietta di Moise-Kean batte l'Istanbul Başakşehir con zero reti.