Champions League, lo Shakhtar Donetsk si impone per 3-2 sul Real Madrid. Salisburgo-Lokomotiv Mosca 2-2

Si chiudono le prime due partite delle gare del mercoledì di Champions League. A scendere in campo alle 18:55 sono state il Real Madrid e lo Shakhtar Donetsk, entrambe inserite all'interno del gruppo B all'interno del quale sono presenti anche Inter e Borussia Mönchengladbach. La squadra ucraina è riuscita a imporsi in casa dei Blancos per 3-2. Nell'altro anticipo sono scesi in campo Salisburgo e Lokomotiv Mosca, inserite nel gruppo A insieme ad Atletico Madrid e Bayern Monaco campione in carica della competizione. Le due squadre non sono andate oltre il pareggio per 2-2.