Champions League: l'Inter stecca ancora, 0-0 con lo Shakhtar

Il cammino europeo dell'Inter si complica. Nel secondo turno di Champions League altro pareggio per i nerazzurri: dopo il pari interno con il Gladbach non va meglio in Ucraina per gli uomini di Conte, che pareggiano 0-0 con lo Shakhtar Donetsk. I nerazzurri ora si giocheranno la qualificazione nel doppio confronto con il Real Madrid.