Europa League, Inter in finale contro il Siviglia: 'manita' allo Shakhtar

L'Inter batte 5-0 lo Shakhtar Donetsk in semifinale in gara secca in scena alla Merkur Spiel-Arena di Düsseldorf e vola in finale di Europa League: ad attendere i nerazzurri sabato 21 agosto c'è il Siviglia. La formazione di Conte apre al 19' con la rete di Lautaro Martinez, che si ripete al 74' per la doppietta personale. In mezzo il gol di testa di D'Ambrosio al 64', mentre al 78' firma il poker Lukaku che all'83' sigla il definitivo 5-0.