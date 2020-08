Europa League, coppa al Siviglia: battuta l'Inter 3-2 in finale

Si conclude questa lunga edizione dell'Europa League, interrotta e poi ripresa a causa della pandemia, con la vittoria del Siviglia: il club spagnolo batte in finale 3-2 l'Inter di Conte. Al RheinEnergieStadion di Colonia apre le marcature Lukaku (5') su calcio di rigore per il vantaggio dei nerazzurri, prima della rimonta firmata dalla doppietta di de Jong (12' e 33') per gli andalusi e del pari dell'Inter siglato da Godin (36'). Nella ripresa è Diego Carlos al 74' a fissare il risultato sul 3-2 per la squadra di Lopetegui.