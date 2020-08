Champions League, Lipsia-PSG 0-3: i francesi volano in finale

La Champions League conosce già il nome della prima squadra che domenica sera sarà protagonista della finale dell'edizione 2019/2020. Il Paris Saint-Germain infatti elimina il Lipsia con un netto 3-0 nella semifinale e conquista il pass dell'ambita finale del torneo. Tra le due squadre non c'è mai stata partita, con i francesi che dal primo minuto sono stati in controllo del match. Il vantaggio del PSG arriva al 13' con un colpo di testa di Marquinhos; sempre nel primo tempo al 42' Di María sigla la rete del 2-0. Nella ripresa al 56' a chiudere i conti è Bernat che sigla il 3-0 parigino e l'accesso alla finale. Gli uomini Thomas Tuchel adesso attenderanno la gara di domani sera, tra Lione e Bayern Monaco, per conoscere il nome del proprio avversario.