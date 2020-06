Europa League, possibili 3 cambi in lista UEFA: Zaniolo pronto a rientrare

Tra le varie regole comunicate dal UEFA per la ripresa della competizione europee c'è anche la possibilità per le varie squadre di effettuare tre cambi nella cosiddetta lista UEFA, quella che annovera i calciatori ammessi a partecipare alle rispettive competizioni europee. I calciatori in lista non dovranno superare il limite di 25 per squadra, e non sarà possibile per i club inserire giocatori acquistati dopo la presentazione dell'ultima lista.

La Roma potrà dunque reinserire Nicolò Zaniolo nel novero dei calciatori utilizzabili per l'Europa League: il classe '99 è infatti sulla via del recupero dopo l'infortunio e Paulo Fonseca potrà contare con ogni probabilità anche su di lui.