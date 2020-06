Europa League: il Siviglia beffato allo scadere dal Levante, il risultato finale è 1-1

Il Siviglia, prossimo avversario della Roma nella gara secca degli ottavi di Europa League, è scesa in campo questa sera contro il Levante nella 29a giornata de La Liga. La squadra allenata da Lopetegui, dopo esser passata in vantaggio al 46' con un gol di de Jong, ha suibito allo scadere la rete del pareggio, causata da un autogol di Carlos. In questo modo la squadra andalusa rimane terza in classifica a dieci punti dal Barcellona capolista e a otto punti dal Real Madrid.