Coppe Europee: a Lisbona le ‘Final Eight’ di Champions, in Germania quelle di Europa League

Inizia a delinearsi la situazione per quanto riguarda la conclusione delle coppe europee che si svolgeranno ad agosto. La UEFA, massimo organo calcistico europeo, ha stabilito che le Final Eight di Champions League si giocheranno a Lisbona, in Portogallo. La restanti gare di Europa League - tra queste c’è anche il match tra Roma e Siviglia - invece si disputeranno in Germania. La Supercoppa Europa invece si giocherà a Budapest.