Il prossimo 17 giugno il mondo del calcio dovrebbe conoscere quali saranno i piani in vista della fase finale della prossima Champions League. Secondo alcune indiscrezioni la UEFA starebbe lavorando per disputare la finale di coppa campioni non più a Istanbul ma a Lisbona. L'idea sembra quella di poter giocare a porte aperte, ammettendo sugli spalti un numero limitato di tifosi delle due squadre. Oltre alla capitale portoghese sono in lizza anche Madrid e Francoforte.

(sport.sky.it/)

VAI ALL'ARTICOLO ORIGINALE