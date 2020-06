Champions League, dalla Germania: final eight a Lisbona. Possibile annuncio il 17 giugno

La prossima Champions League potrebbe essere assegnata con una finale otto a Lisbona da disputarsi ad agosto. Lo scrivono in Germania, con la Uefa che avrebbe già deciso e lo annuncerà il prossimo 17 giugno. Secondo il giornale tedesco la capitale portoghese ha superato la concorrenza di Francoforte e Mosca, le altre due candidate a sostituire Istanbul dopo la rinuncia della città turca per l'impossibilità di avere il pubblico sugli spalti a causa del protocollo per l'emergenza coronavirus.

(Bild)