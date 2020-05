Siviglia, Torres: "Non vedo l'ora di giocare l'Europa League, è un nostro obiettivo"

SEVILLA.ABC.ES - Se in Italia presto le squadre potranno riprendere le sedute di allenamento di gruppo, in Spagna questo è già possibile da un paio di giorni. "È molto diverso allenarsi in gruppo, interagire con i compagni è essenziale. Torni a casa felice o arrabbiato per aver perso un possesso… Questo fa parte del nostro Dna e la verità è che questo ci è mancato". Oliver Torres, centrocampista del Siviglia, ha manifestato così, al portale spagnolo, tutta la propria gioia per il ritorno al lavoro di squadra anche perché "siamo desiderosi di tornare ai soliti ritmi e giocare la prima partita", che sarà il derby andaluso contro il Betis, "gara importante per la città e dove dobbiamo dare tutto". Poi ad agosto il Siviglia dovrà affrontare la Roma per gli ottavi di finale di Europa League: da capire se in gara secca o nel doppio turno classico di andata e ritorno. "Non vedo l'ora che riprenda l'Europa League – ancora Torres – Vedremo con quale formato e in quali date giocheremo, ma il Siviglia fissa sempre l'obiettivo di questa competizione e noi, che siamo i protagonisti, siamo ansiosi di farlo e di competere a quei livelli".

VAI ALL'INTERVISTA ORIGINALE