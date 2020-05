Siviglia, Escudero: "La stagione si è interrotta nel momento migliore, prima del match contro la Roma. Vogliamo fare qualcosa di bello in Europa League"

Anche il Siviglia, ormai da una settimana, è tornato ad allenarsi nel proprio centro sportivo, pronto per la ripresa del campionato che potrebbe avvenire a fine giugno. "È stato bello stare in questi giorni a casa, ma starci per così tanto tempo toglie il desiderio di fare qualsiasi cosa. La cosa positiva è che siamo stati in grado di iniziare e non vediamo l'ora di ricominciare a giocare" le parole del difensore del Siviglia Sergio Escudero ai microfoni della tv ufficiale del club. "Sono state sessioni di allenamento molto difficili e le aspettative sono state buone. C'è un buon ritmo ed è la linea che dobbiamo seguire" ha poi proseguito lo stopper spagnolo. Insomma la squadra si sta preparando per la ripresa della Liga e dell'Europa League dove affronterà, ad agosto, la Roma per gli ottavi di finale. "La stagione è stata interrotta proprio nel momento più bello della stagione, poco prima di giocare contro la Roma – ha spiegato Escudero – È una bellissima fase, una competizione che i tifosi del Siviglia adorano e tutti vogliamo fare qualcosa di bello".

(sevillafc.es)

