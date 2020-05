Champions League: Istanbul verso la rinuncia della finale, la Uefa valuta altre sedi

La finale di Europa League si svolgerà a Danzica, in Polonia, (la data sarà fissata nella riunione del Comitato esecutivo in programma il 17 giugno) mentre quella della Champions League probabilmente non sarà ad Istanbul, in Turchia. Infatti, come riferisce il quotidiano statunitense, la Uefa sta monitorando altre sedi dove poter far disputare l'atto finale della Coppa dei Campioni dopo la rinuncia della città turca, vista l'indicazione di giocare a porte chiuse. Fonti di Nyon non lo hanno smentito alla France Press. "Sul calendario e il format tutte le opzioni sono sul tavolo e una decisione potrebbe essere presa nell'Esecutivo del 17 giugno". Nel quotidiano americano, inoltre, si legge come Istanbul sarebbe pronta a rinunciare in cambio di una riassegnazione in altra stagione.

