Champions League: ipotesi 'finale eight' da giocare in una sola città

Il 23 aprile e' in programma un importante Comitato Esecutivo Uefa. Una video-conferenza che potrebbe avere risultati rilevanti per il prosieguo della stagione. L'idea filtrata ieri sembra trovare d'accordo la Confederazione del calcio europeo e l'Eca, entrambe convinte che bisogna dare priorita' ai campioni per poi fare spazio alle competizioni continentali ad agosto. Secondo il Mundo Deportivo, pero', potrebbe esserci una novita' in Champions. Torna in auge, infatti, l'ipotesi di una finale eight per le 8 squadre iscritte ai quarti (l'Atalanta tra queste, in attesa dei risultati di Juve e Napoli). Detto che restano ancora gli ottavi di ritorno Juventus-Lione, Manchester City-Real Madrid, Bayern Monaco-Chelsea e Barcellona-Napoli, prende quota la possibilita' di una final eight da disputare in una citta' che abbia la capacita' di ospitare un torneo di questo tipo e che non sia tra quelle maggiormente colpite dal Covid-19.

Se dovesse passare questa linea (una soluzione studiata anche dalla Premier League per chiudere il campionato inglese), bisognerebbe rivedere i contratti dei diritti tv sottoscritti con altri formati e questa sarebbe una delle maggiori difficolta'. C'e' anche l'ipotesi di giocare in gare secche quarti e semifinali e, se la pandemia lo consentira', disputare la finale a Istanbul. Se ne sapra' di piu', anche se non verranno prese decisioni definitive in attesa che autorita' sanitarie e politiche diano le rispettive indicazioni, dopo il Comitato Esecutivo del 23 aprile. Il giorno prima dovrebbe svolgersi una videoconferenza con i segretari federali delle 55 federazioni affiliate e i vertici Uefa.