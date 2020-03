Siviglia-Roma: ipotesi partita secca in campo neutro. Villaverde (dg Getafe): "Dipende dallo stato di avanzamento del torneo. È una delle opzioni prese in considerazione dalla Uefa"

Inizia a circolare l'ipotesi che le partite di Europa League rinviate dall'Uefa - segnatamente Siviglia-Roma e Inter-Getafe - per l'emergenza coronavirus possano essere disputate con la formula della partita secca in campo neutro. A renderlo noto è stato Clemente Villaverde, Direttore Generale del Getafe, che in conferenza stampa ha spiegato come l'opzione non sia da scartare a priori: "C'è la possibilità che la sfida venga giocata in una singola soluzione e in campo neutro. L'ipotesi della gara secca dipende dallo stato di avanzamento del torneo. È una delle opzioni prese in considerazione. La decisione che la UEFA prenderà sarà quella giusta".

Chiaramente una misura straordinaria relativa al match tra Inter e Getafe potrebbe riguardare anche quello tra Siviglia e Roma.