Siviglia-Roma, 'Biris Norte' chiama a raccolta i tifosi: "Niente ci impedirà di dare il nostro sostegno" (VIDEO)

A due giorni dal match di Europa League in programma a Siviglia tra il club andaluso e la Roma non è ancora chiaro se, a causa dell'emergenza Coronavirus, il match verrà poi effettivamente disputato o meno, con le autorità calcistiche che in queste ore stanno prendendo una decisione a riguardo.

Nel frattempo, però, 'Biris Norte', la parte più calda del tifo del Siviglia chiama a raccolta i sostenitori del club andaluso per seguire l'andata degli ottavi di finale contro i giallorossi tutti insieme: un segnale quantomeno avventato, soprattutto in considerazione del fatto che, anche qualora andasse in scena, la partita sarebbe ovviamente da disputare a porte chiuse per evitare il rischio di un ipotetico contagio tra tifosi. "Nessuna misura impedirà ai nostri giocatori di sentire il sostegno dei loro fan; Dentro o fuori, faremo il tifo. Ci vediamo tutti, giovedì, nella spianata di Gol Norte", questo il tweet lanciato da Biris Norte, accompagnato da un video che raffigura lo zoccolo duro del tifo del Siviglia impegnato ad intonare cori per la squadra.